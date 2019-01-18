Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "İl İmamı"Na 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün "İl İmamı"Na 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

43 dakika önce

Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık Erdem Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün
Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık Erdem Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu yargılanan Erdem Saraç, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan Saraç, suçlamaları reddetti.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmasının tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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