Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "İl İmamı"Na Hapis Cezası

Fetö'nün "İl İmamı"Na Hapis Cezası

34 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde yöneticilerinden olduğu ve 2 kentte "il imamlığı" yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Fetö'nün
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde yöneticilerinden olduğu ve 2 kentte "il imamlığı" yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Gökhan Dağdeviren ve avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Dağdeviren, Çorum'da özel bir şirkette genel müdür olarak görev yaptığını ve bu nedenle çevresinin geniş olduğunu söyledi.

Örgütün il imamı olduğuna dair tanık beyanlarını kabul etmeyen Dağdeviren, "Kendilerini tanımam. Çorum küçük bir yerdi. İşim nedeniyle tanınan biriydim. Suçsuzum." dedi.

Savcı ise mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava ile Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilen dosya kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Çorum, Eskişehir, Güncel
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