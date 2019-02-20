Fetö'nün İlçe İmamı ve Eşi Yakalandı
1 saat önce
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı'nın (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün sözde ilçe imamı ve eşi gözaltına alındı.
Manisa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı'nın (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün sözde ilçe imamı ve eşi gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'nın Akhisar
ilçesinde operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Çanakkale'nin Ezine
ilçesi sözde ilçe imamı olan H.B. ile Ezine Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama karar bulunan eşi İ.B. yakalandı. Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:16 Kaynak: İHA
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