Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün infaz koruma memuru imamına 7 yıl 6 ay hapis
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün infaz koruma memuru imamına 7 yıl 6 ay hapis

8 saat önce

FETÖ/PDY'nin Ankara bölgesi infaz koruma memuru imamı olduğu iddia edilen Selçuk İnal, tutuksuz yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün infaz koruma memuru imamına 7 yıl 6 ay hapis, System.String[]

FETÖ/PDY'nin Ankara bölgesi infaz koruma memuru imamı olduğu iddia edilen Selçuk İnal, tutuksuz yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Selçuk İnal ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık İnal, örgüt imamı olduğu suçlamalarını kabul etmediğini belirtti. İnal, iddia edildiği gibi örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmadığını da iddia ederek, beraatını talep etti. Mahkeme, sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. İnal, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  


Haber:  Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkisiz hale getirilen terörist, Merasim Sokak saldırısındaki 29 şehidin faili çıktı! Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde! CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün infaz koruma memuru imamına 7 yıl 6 ay hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]