Fetö'nün İnkar Stratejisi: Cemalettin Doğan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin en etkin isimlerinden biri olduğu delillerle ortaya konan, dönemin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Cemalettin Doğan da yargılama aşamasında inkarı seçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin en etkin isimlerinden biri olduğu delillerle ortaya konan, dönemin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Cemalettin Doğan da yargılama aşamasında inkarı seçti.

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