Fetö'nün İnkar Stratejisi: Erol Akman
36 dakika önce
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski Söke Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutan Yardımcısı olan kurmay albay Erol Akman, şoförüne söylediği "Hadi bir darbe yapalım, sen daha önce hiç darbe yaptın mı?" sözlerini mahkemede inkar etti.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski Söke
Garnizon ve 11. Komando
Tugay Komutan Yardımcısı olan kurmay albay Erol Akman, şoförüne söylediği "Hadi bir darbe yapalım, sen daha önce hiç darbe yaptın mı?" sözlerini mahkemede inkar etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:22 Kaynak: Youtube
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