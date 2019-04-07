Fetö'nün İnkar Stratejisi: Ertuğrul Terzi
24 dakika önce
Darbe girişimi sırasında emrindeki zırhlı araçlarla Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeyi kontrol eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, inkar politikasına sığındı.
Darbe girişimi sırasında emrindeki zırhlı araçlarla Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeyi kontrol eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, inkar politikasına sığındı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:55 Kaynak: Youtube
Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık
Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor