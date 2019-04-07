Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Ertuğrul Terzi

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Ertuğrul Terzi

24 dakika önce

Darbe girişimi sırasında emrindeki zırhlı araçlarla Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeyi kontrol eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, inkar politikasına sığındı.

Darbe girişimi sırasında emrindeki zırhlı araçlarla Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeyi kontrol eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, inkar politikasına sığındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:55 Kaynak: Youtube

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