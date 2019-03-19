Fetö'nün İnkar Stratejisi: İbrahim Dede
56 dakika önce
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında askerlere "tel örgülerden kim girerse vurun" emri verdiği tanık beyanlarına yansıyan eski binbaşı Dede, mahkemede "Askerlere sadece havaya ateş edin emri verdim" savunmasıyla inkar stratejisini izledi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında askerlere "tel örgülerden kim girerse vurun" emri verdiği tanık beyanlarına yansıyan eski binbaşı Dede, mahkemede "Askerlere sadece havaya ateş edin emri verdim" savunmasıyla inkar stratejisini izledi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:20 Kaynak: Youtube
Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı
Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü
Altını Tahtından Eden Paladyum Durdurulamıyor! Rekor Fiyata Ulaştı