Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: İbrahim Dede

Fetö'nün İnkar Stratejisi: İbrahim Dede

56 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında askerlere "tel örgülerden kim girerse vurun" emri verdiği tanık beyanlarına yansıyan eski binbaşı Dede, mahkemede "Askerlere sadece havaya ateş edin emri verdim" savunmasıyla inkar stratejisini izledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında askerlere "tel örgülerden kim girerse vurun" emri verdiği tanık beyanlarına yansıyan eski binbaşı Dede, mahkemede "Askerlere sadece havaya ateş edin emri verdim" savunmasıyla inkar stratejisini izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:20 Kaynak: Youtube

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