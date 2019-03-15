Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mehmet Çetin Kaplan

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mehmet Çetin Kaplan

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını bombalayarak 7 polisi şehit eden eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, ikinci pilot eski yüzbaşı Ertan Koral'ın itirafları ve telsiz kayıtlarına rağmen bombalı saldırıyı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını bombalayarak 7 polisi şehit eden eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, ikinci pilot eski yüzbaşı Ertan Koral'ın itirafları ve telsiz kayıtlarına rağmen bombalı saldırıyı yapmadığını iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: Youtube

Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel
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