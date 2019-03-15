Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mehmet Çetin Kaplan
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını bombalayarak 7 polisi şehit eden eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, ikinci pilot eski yüzbaşı Ertan Koral'ın itirafları ve telsiz kayıtlarına rağmen bombalı saldırıyı...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü
Havacılık Daire Başkanlığını bombalayarak 7 polisi şehit eden eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, ikinci pilot eski yüzbaşı Ertan Koral'ın itirafları ve telsiz kayıtlarına rağmen bombalı saldırıyı yapmadığını iddia etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: Youtube
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