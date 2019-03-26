Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mustafa Toklu-Recep Kılıç-Durmuş Ali Vurkun

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mustafa Toklu-Recep Kılıç-Durmuş Ali Vurkun

30 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden önceden haberleri olduğu yargılama aşamasında tespit edilen eski kurmay yarbay Mustafa Toklu, eski kurmay binbaşı Recep Kılıç ve eski binbaşı Durmuş Ali Vurkun, mahkemede aksi yönde ifade vererek örgütün "inkar" taktiğine sarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden önceden haberleri olduğu yargılama aşamasında tespit edilen eski kurmay yarbay Mustafa Toklu, eski kurmay binbaşı Recep Kılıç ve eski binbaşı Durmuş Ali Vurkun, mahkemede aksi yönde ifade vererek örgütün "inkar" taktiğine sarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:15 Kaynak: Youtube

Durmuş Ali, Recep Kılıç, Genel
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