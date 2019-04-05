Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Okan Kocakurt

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Okan Kocakurt

2 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi'ni işgal eden eski kurmay binbaşı Okan Kocakurt, aleyhine sanık ve tanık ifadelerine rağmen inkar stratejisini sürdürdü.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi'ni işgal eden eski kurmay binbaşı Okan Kocakurt, aleyhine sanık ve tanık ifadelerine rağmen inkar stratejisini sürdürdü.[Haberin detayı için

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:25 Kaynak: Youtube

Kara Havacılık Komutanlığı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Son Dakika! Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Okan Kocakurt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]