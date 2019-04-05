Fetö'nün İnkar Stratejisi: Okan Kocakurt
2 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi'ni işgal eden eski kurmay binbaşı Okan Kocakurt, aleyhine sanık ve tanık ifadelerine rağmen inkar stratejisini sürdürdü.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı
Harekat Merkezi'ni işgal eden eski kurmay binbaşı Okan Kocakurt, aleyhine sanık ve tanık ifadelerine rağmen inkar stratejisini sürdürdü.[Haberin detayı için
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:25 Kaynak: Youtube
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