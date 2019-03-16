Fetö'nün İnkar Stratejisi: Sinan Canlı

Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı civarında hedef gözeterek ateş etmesi sonucu birçok vatandaşı yaralayan darbeci eski yüzbaşı Sinan Canlı, kamera görüntüleri, tanık, müşteki ve sanık beyanlarına rağmen FETÖ'nün talimatı doğrultusunda inkar stratejisini izledi.

Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı civarında hedef gözeterek ateş etmesi sonucu birçok vatandaşı yaralayan darbeci eski yüzbaşı Sinan Canlı, kamera görüntüleri, tanık, müşteki ve sanık beyanlarına rağmen FETÖ'nün talimatı doğrultusunda inkar stratejisini izledi.

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