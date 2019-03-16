Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Sinan Canlı

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Sinan Canlı

1 saat önce

Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı civarında hedef gözeterek ateş etmesi sonucu birçok vatandaşı yaralayan darbeci eski yüzbaşı Sinan Canlı, kamera görüntüleri, tanık, müşteki ve sanık beyanlarına rağmen FETÖ'nün talimatı doğrultusunda inkar stratejisini izledi.

Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı civarında hedef gözeterek ateş etmesi sonucu birçok vatandaşı yaralayan darbeci eski yüzbaşı Sinan Canlı, kamera görüntüleri, tanık, müşteki ve sanık beyanlarına rağmen FETÖ'nün talimatı doğrultusunda inkar stratejisini izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:20 Kaynak: Youtube

Tsk Mehmetçik Vakfı, Sultanbeyli, Genel
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