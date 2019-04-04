Fetö'nün İnkar Stratejisi: Taha Fatih Çelik
58 dakika önce
Darbe girişimi sırasında Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve MİT yerleşkelerine helikopterden ateş açtığı telsiz kayıtlarına yansımasına rağmen eski binbaşı Çelik de inkarı seçti.
Darbe girişimi sırasında Ankara
'da Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve MİT yerleşkelerine helikopterden ateş açtığı telsiz kayıtlarına yansımasına rağmen eski binbaşı Çelik de inkarı seçti.[Haberin detayı için
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:40 Kaynak: Youtube
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