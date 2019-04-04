Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Taha Fatih Çelik

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Taha Fatih Çelik

58 dakika önce

Darbe girişimi sırasında Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve MİT yerleşkelerine helikopterden ateş açtığı telsiz kayıtlarına yansımasına rağmen eski binbaşı Çelik de inkarı seçti.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve MİT yerleşkelerine helikopterden ateş açtığı telsiz kayıtlarına yansımasına rağmen eski binbaşı Çelik de inkarı seçti.[Haberin detayı için

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:40 Kaynak: Youtube

Ankara, Genel
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