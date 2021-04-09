FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARI DAVASI; İSMAİL HAKKI KISACIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Ahmet YEŞİLMEN/ , KAPATILAN Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ve avukatı ile müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısının celse arasında esasa ilişkin mütalaasını dosyaya sunduğu bildirildi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu davadan, Taha Holding'in sahibi İsmail Hakkı Kısacık'ın dava dosyası ayrılmıştı.