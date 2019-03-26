Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "İş Adamları" Yapılanması Davasında Karar

Fetö'nün "İş Adamları" Yapılanması Davasında Karar

57 dakika önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanması soruşturması kapsamında 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Fetö'nün
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanması soruşturması kapsamında 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini, aksi kanaatte olunması halinde ise hükümle tahliyelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mehmet Doğan ve Yüksel Ak'a 6 yıl üçer ay, Necati Durukan'a 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ali Murat Ünsal'a 1 yıl 6 ay 22 gün, Sadi Yıldız'a da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İsmail Hakan Özkan'ı "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden heyet, diğer 7 sanığın beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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