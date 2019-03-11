Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada Yüksel Yılmaz, FİADER'de ele geçirilen bir çekle ilgili tanıklık yaptı.



Yılmaz, ele geçirilen 3 bin liralık çekin kendisinin olduğunu, esnaflık yaptığını söyledi.



Suat Barış'ı imam olarak bildiğini, kendisinden ufak tefek alışveriş yaptığı için tanıdığını aktaran Yılmaz, çeki de sevap olsun diye verdiğini ifade etti.



Duruşmada tanıklık yapan Emre Er de suç tarihinde nakliyeci olduğunu, beyaz eşya taşıdığını, olay günü Sarıyer'de bir sitenin otoparkına girdiğini, burada 3 kişinin kendisine gelerek öğrenci olduğunu söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kendilerini öğrenci olarak tanıtan kişiler 'Eşyalarımız var, yardımcı olur musunuz?' dediler. Yardımcı olurum dedim. Fiyat konusunda anlaştık. Kolileri yüklerken güvenlikçi bana 'Dikkat et daha önce buraya FETÖ operasyonu yapıldı, ne yüklediniz kamyona.' dedi. Ben de 'Öğrencilerin eşyaları var' dedim. Eşyaları taşımamı isteyenlerden kimse benimle gelmedi."



"Çok tehdit aldım"



Tanık Er, olayda şüphelendiği için koliyi açtığını, kolide FETÖ ve TUSKON ile ilgili evraklar gördüğünü, çok incelemediğini belirterek, "Hacıosman'da aracı kenara çektim, ağabeyimi aradım, yanıma geldi. 155'i aradım, Yakacık'a sivil ekiplerin yanına gittim. Polisin ortak operasyonuyla Metin Hanay'ı yakalattık. Emniyette ifade de verdim. Aracın plakalarını söktüm, çok tehdit aldım. Aracımı sattım, marangoz işine girdim. Bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşadım, tehditler falan aldım. Biz ne yaptıksak devletimiz için yaptık. Beni 212'li bir numara arıyor tehdit ediyor. Ben polise bu durumu söyledim, polis yurt dışından arandığımı, beni arayan numaranın klonlanmış numara olduğunu söyledi." diye konuştu.



BİMER'e ihbar başvurusu kapsamında tanıklık yapan İsa Akalın da BİMER'e 31 Mart 2014'te başvuruda bulunduğunu, o dönem Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yaptığını, kamuoyunda FETÖ'ye yardım ettiğini düşündüğü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON hakkında vakıf, dernek statülerinin geri alınması için başvuru yaptığını söyledi.



Tanık Akalın, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Herhangi bir bilgi ve belgeye sahip değilim, bu kişileri de tanımam. Duyarlı bir vatandaş olarak devlete, millete zarar verdiklerini düşündüm. Devletimize ve milletimize zarar veren kimse adalet önünde hesap vermelerini arzuluyorum. Yakalanan kişiler hakkında bilgim olmadığı için tanıklık statüsünden çıkarılmayı da talep ediyorum." dedi.



Tanıkların dinlenilmesinden sonra, mahkeme dosyaya gelen evrakları okumaya devam ediyor.

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