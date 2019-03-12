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Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası

1 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

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Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş  Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık  hakkında açılan davada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı. İşadamı Faruk Güllü,

sağlık sorunlarını anlatarak tahliyesini istedi. Talepleri değerlendirmek üzere mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

FARUK GÜLLÜ TAHLİYESİNİ İSTEDİ  

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 13. duruşmada aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de  bulunduğu 9  tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Söz verilen tutuklu sanık İşadamı Faruk Güllü, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 aydır tutuklu olduğu, hakkındaki tüm suçlamalara cevap verdiğini belirtti. Dosya içinde dijital meteryallerin incelendiğini ve rapor hazırlandığını beliten Güllü, "Mahkemeye ulaşan raporda olumsuz bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Örgütsel faaliyette bulunduğuma dair  herhangi bir beyan da yoktur" dedi. Polise kendisinin teslim olduğunu ve  tutuklu kalmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirten Güllü, sağlık sorunlarını anlatarak tahliyesini istedi. Söz alan bazı tutuksuz sanıklar da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerini karara bağlamak üzere duruşmaya  ara verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede,  firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  25 yıl 6'şer  aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 iş adamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla  kadar hapis cezası isteniyor. 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:33 Kaynak: DHA

Türkiye, İstanbul, Güncel
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