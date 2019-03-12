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Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, 2...

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Şafak Koca ve Mehmet Zenginer'in, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimaline binaen haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklarla ilgili ByLock listesinin olup olmadığının sorulması için emniyete yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığıyla ilgili sağlık raporu alınmasına hükmetti. Heyet ayrıca dosyayla ilgili bilirkişi raporlarının beklenmesini ve Cumhurbaşkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın davaya müdahillik taleplerinin kabul edilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, 17 Haziran'da Silivri'de görülmek üzere ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Faruk Güllü, Ömer Faruk Kavurmacı, Güncel
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