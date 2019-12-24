FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası - Son Dakika

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

6 saat önce

Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamlarına yönelik faaliyet yürüten Florya I·s¸ Adamları Dernegˆi'ne (FİADER) ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada karar aşamasına gelindi.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası, System.String[]

Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamlarına yönelik faaliyet yürüten Florya I·s¸ Adamları Dernegˆi'ne (FİADER) ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada karar aşamasına gelindi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 3'ü tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan birine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi( SEGBİS) yöntemiyle bağlanılırken, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı avukatları da salonda müşteki olarak hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, beklenen tüm bilgi ve belgelerin celse arasında dava dosyasına ulaştığını belirterek, eksik husus kalmadığından karar aşamasına gelindiğini söyledi.

Müşteki Ticaret Bakanlığı avukatı söz alarak, eski beyanlarını ve celse arasında sunduklarını dilekçe içeriklerini tekrar ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı da eski mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, firari 2 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasını istedi.

Duruşmada daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirleri ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, delil olarak el konulan tüm eşyalarının iadesini talep etti.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, nihai kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının 14 Ekim tarihli duruşmada açıkladığı esasa ilişkin mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Recep Keleş ve Muhdi Yeyrek hakkındaki dosyasının ayrılmasına karar verilmesi istenmişti.

Diğer 24 sanığın "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, bunlardan 3'ünün ayrıca "özel evrakta sahtecilik" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri istenmişti.

Sanıklardan Serkan Gökpınar'ın iddianamede ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da cezalandırılması istenmişti. Ancak sanığın silahının ruhsatının olduğu, ruhsat süresinin henüz dolmadığı ve herhangi bir suçta veya örgütsel faaliyette kullanıldığının tespit edilmediği gerekçesiyle, bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak
Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor

Son Dakika Haberleri
22:56 Adana'da etkili sağanak nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika
22:56 Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - Son Dakika
22:54 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:51 Su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:00:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]