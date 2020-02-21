FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt... - Son Dakika

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt...

7 saat önce

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt..., System.String[]

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Ömer Faruk Kavurmacı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:18 Kaynak: İHA
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