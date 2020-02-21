FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt... - Son Dakika

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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt...
7 saat önce
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:18 Kaynak: İHA
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL
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