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Son dakika haberleri: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı

11.06.2021 11:47
Son dakika haberleri: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, bir önceki celsede sanıkların son savunmalarının alındığı hatırlatılarak, hüküm açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyalarının firari olmaları nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral, Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki Azak ve Arzu Üre'yi FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandıran mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının da devamına karar verdi.

Mahkeme, 9 sanığı ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklardan Çetin Pekdemir'e "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren sanık Yüksel Nalbant'ı ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 14'ünün ise üzerlerine atılı suçlardan beraati kararlaştırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer almıştı.

Diğer sanıkların da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Son dakika haberleri: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mustafa Muhammet Günay, Fethullah Gülen, Rızanur Meral, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı - Son Dakika


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