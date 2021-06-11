FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında karar (1) - Son Dakika

11 sanığa ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay ile 1 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sank beraat ettirildi.

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