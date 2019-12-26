FETÖ'nün 'Isparta sorumlusu'na ve eşine hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün 'Isparta sorumlusu'na ve eşine hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'nün 'Isparta sorumlusu'na ve eşine hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün 'Isparta sorumlusu' 13 yıl 6 ay, eşi ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 'Isparta sorumlusu'na ve eşine hapis cezası, System.String[]

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün 'Isparta sorumlusu' 13 yıl 6 ay, eşi ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin yürütülen davada, İlker Özdoğan ve eşi Ayşe Özdoğan yargılandı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İlker Özdoğan, tutuksuz yargılanan eşi Ayşe Özdoğan ve avukatları katıldı.


Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan İlker Özdoğan 13 yıl 6 ay, eşi Ayşe Özdoğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ayşe Özdoğan'ın da tutuklanmasına karar verdi. - ANTALYA

Antalya, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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