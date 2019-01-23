Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İstanbul Ana Darbe Davası: 3. Kolordu Eski Komutanına Beraat (1)

Fetö'nün İstanbul Ana Darbe Davası: 3. Kolordu Eski Komutanına Beraat (1)

51 dakika önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki ana davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hakkında "üzerine atılı suçları işlemediği anlaşıldığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Fetö'nün İstanbul Ana Darbe Davası: 3. Kolordu Eski Komutanına Beraat (1), System.String[]
Özden ATİK/ İstanbul, DHA - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki ana davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hakkında "üzerine atılı suçları işlemediği anlaşıldığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi. Bu dava kapsamında 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Öztürk'ün avukatı Ahmet Bilgin, "15 Temmuz kumpası olmasaydı terfi edecek tek korgeneraldi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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