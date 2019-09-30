Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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