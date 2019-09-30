FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
1 saat önce
FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
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