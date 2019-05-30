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FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına yönelik dava

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Fidan Yılmaz'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına yönelik dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Fidan Yılmaz'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.
Duruşmada, mahkemeye gelen evrakın okunmasının ardından cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını celse arasında sunduklarını belirtti.
Mütalaada, sanık Yılmaz'ın "silahlı terör örgütü yönetici" olmak suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Mütalaanın ardından söz alan Yılmaz, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulunarak, kendisinin örgüt içerisinde önemli biriymiş gibi lanse edildiğini ancak öyle olmadığını iddia etti. Sanık Yılmaz, suçlamaları kabul etmediğini, kapatılan Fatih Kolejinde öğretmenlik yaptığını belirterek, tahliyesini talep etti.
Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Yılmaz'a mütalaaya karşın son savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin 2018 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Fidan Yılmaz'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:38 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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