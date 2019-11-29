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FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin...
6 saat önce
FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:44 Kaynak: AA
FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
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