Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin... - Son Dakika

FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin...

6 saat önce

FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin..., System.String[]

FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Jandarma, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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