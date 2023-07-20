FETÖ'nün İstanbul İmamı Ataşehir'de yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün İstanbul İmamı Ataşehir'de yakalandı

20.07.2023 21:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında faaliyet gösteren İstanbul İmamı M.G. Ataşehir'de yapılan operasyonla yakalandı. M.G., 6 yıldır firari olarak aranıyordu ve sürekli adres değiştiriyordu. Ayrıca, M.G.'nin örgüt içerisinde 'Orhan' kod adını kullandığı ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Adli işlemleri tamamlanan M.G. tutuklandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul İmamı olon M.G. Ataşehir'de yapılan operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde FETÖPDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan M.G Ataşehir ilçemizdeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştır denildi. M.G.'nin 6 yıldır firari olarak arandığı ve yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı olan M.G.'nin örgüt içerisinde 'Orhan' kod adını kullandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen (M.G) isimli şahsın, KHK ile kapatılan FETÖPDY Silahlı Terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı, 2010 yılında ülkemiz genelinde yapılan KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu,

FETÖPDY Silahlı Terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Namık (K) Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlenmiştir. Adli işlemleri tamamlanan M.G sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır denildi.

Kaynak: DHA
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