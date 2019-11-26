FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi faaliyetleri davasında sanıklar savunma...

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 'ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 29 sanığın davasında, verilen mütalaaya karşı sanıklar savunmalarını yaptılar.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaası sorulan savcı, 21 Ocak 2019 tarihindeki esas hakkında mütalaasını tekrarladığını belirterek, bazı sanıklar yönünden 6 Kasım 2019'da verdiği mütalaasını da tekrarladı. Savcı 6 Kasım'daki mütalaasında, sanıklar Berkan Sarıtürk, Cüneyt Kırıcı, Murat Üçgün, Mustafa Cino, Necip Kenan Dinçaslan ve Veysel Solmaz 'ın hakkında her ne kadar 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açılmışsa da suçları işlediklerine dair şüpheden uzak delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada, sanıklar savcının mütalaası üzerine savunmalarını yaptı.

"DARBEDEN HABERİM OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Tutuklu sanık Erdal Müniroğlu savunmasında, "Uzunca bir süre devam eden yargılama boyunca darbeden haberim olmadığı ortaya çıkmıştır. Darbe girişimini İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gittiğimde öğrendim. O gece önceden yazılmış bir göreve çıkacaktım. Köprü kapanınca o görev iptal oldu. Arabamdaki silahı savunma gereği bile duymuyorum. Genel olarak kendimi korumak için taşıdığım bir şeydir. İddialar, mantık sınırlarını zorluyor. Örgütle de, darbeyle de ilgim yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

"HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOKTUR"

Sanık Emrah Ünlü ise, 28 Ağustos tarihinde Hakkari 'de gözaltına alındığını belirterek, "Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirildim. Ben suçsuzum, herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"KAÇMAYI SAKLANMAYI AKLIMDAN GEÇİRMEDİM"

Sanık Mehmet Ali Yaşar ise savunmasında, "Ben darbe girişiminden sonra evimdeydim. Gözaltına almaya geldiklerinde kaçmayı, saklanmayı aklımdan bile geçirmedim. Darbe girişiminden kesinlikle haberdar değildim" şeklinde konuştu.

YARINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmasının alınmasının ardından duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Mahkeme, 18 Nisan 2019'daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti. Dosyası ayrılan 29 jandarma personeli sanığın yargılaması ise devam ediyor.

- İstanbul