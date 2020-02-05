FETÖ'nün "izdivaç abisi"ne hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'nün "izdivaç abisi"ne hapis cezası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasında, "izdivaç abisi" olarak görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Burak Okuç, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasında, "izdivaç abisi" olarak görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Burak Okuç, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Okuç katıldı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın üzerine atılı olan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkında savunma yapan Okuç ise üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, "izdivaç abisi" olmadığını ve ByLock kullanmadığını savundu.

Müzakere arasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Karaca, Okuç'un ByLock kullanımına dair tespitler ve örgüt içerisindeki konumunu dikkate alarak, "FETÖ üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.

Ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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