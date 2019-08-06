Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis

54 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Akbey ile avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Akbey'e söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Akbey, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.
Akbey, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Suçsuz olduğunu belirten Akbey, beraatini talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre, sanık Akbey'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Hükümle birlikte Akbey'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
İzdivaç imamıydı
Sanık Akbey hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldığı, aynı zamanda bu gruptaki FETÖ mensuplarının katalog evlilik süreçlerini yönettiği ifade edildi.
İddianamede, darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden Akbey'in, hakkında yasal işlem yapılan FETÖ'cülere hukuki destek sağlanması için aracılık ettiği kaydedildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik koridoru açıklaması sonrası dikkat çeken PKK/PYD gelişmesi
CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:04:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]