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FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" eski hakime yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" eski hakime yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası

27.12.2021 11:42
FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" eski hakime yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "izdivaç sorumlusu" olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan eski hakime Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "izdivaç sorumlusu" olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan eski hakime Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Fansa, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve "izdivaç sorumlusu" vasfıyla "Nedim" ve "Şahin" kod adlarını kullanarak örgüt üyelerine katalog evliliği yaptırması, 2014 yılı HSYK seçimleri öncesinde örgütün talimatları doğrultusunda FETÖ lehine çalışmalar yürütmesi ve üst aramasında örgütsel bağı sembolize eden "bir dolar" ele geçirilmesi dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Fansa ise savunmasında suçlamaları ve mütalaayı kabul etmedi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Fansa, "Bu yapının içerisinde bulundum fakat örgütsel bir faaliyetim olmadı. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Mehmet Fansa'ya FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı.

Fansa'nın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 8 yıl 9 aya indirerek sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Davanın geçmişi

FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" olduğu gerekçesiyle eski hakim Mehmet Fansa, 30 Kasım 2018'de Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliğinden" alt sınırdan uzaklaşılarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay, sanık hakkında hüküm kurulurken "TCK'nin 62. maddesindeki indirimin uygulanması gerektiğini" belirterek, kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' eski hakime yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" eski hakime yeniden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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