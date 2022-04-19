İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

19.04.2022 10:01
İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheliye, İstanbul merkezli 5 il ve toplam 18 adreste düzenlenen operasyonlar sonucu 12 şüphelinin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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