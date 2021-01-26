FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi

26.01.2021 09:37
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi, System.String[]

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu belirtilen 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü ve şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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