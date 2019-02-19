Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Tamamı...

Fetö'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Tamamı...

43 dakika önce

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Tamamı..., System.String[]
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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