Fetö'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Tamamı...
43 dakika önce
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA
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