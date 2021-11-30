FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 38 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında bulundukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.