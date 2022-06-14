Soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 1 albay ve 2 binbaşının da aralarında olduğu 17 kişi hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı - Son Dakika

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