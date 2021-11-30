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FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 78 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 78 gözaltı kararı

30.11.2021 09:09
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 78 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldığı tespit edilen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldığı tespit edilen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ile SİBER daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması'nda yer aldıkları tespit edilen; aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 38 ilde operasyon başlattı.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 78 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 78 gözaltı kararı - Son Dakika
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