Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Jandarma Sorumlusuna Hapis Cezası

Fetö'nün Jandarma Sorumlusuna Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Jandarma Sorumlusuna Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fahrettin Özgür Erkan ile avukatı katıldı.

Sanık Erkan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock tespit edildiği belirtilen telefon hattını kendisinin kullandığını ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini savunan Erkan, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını öne sürdü. Sanık Erkan, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın "Fatih" kod adını kullandığını, Gaziantep merkez ve çevre ilçelerdeki örgüt mensubu jandarma personelinden sorumlu olduğunu, bu kapsamda jandarma personeline sohbetler düzenleyip, onlara kod adı vererek tedbirli olmaları konusunda uyardığını belirtti.

Ayrıca sanığın örgüt içi evliliği organize ettiğini, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını ve FETÖ elebaşının çağrısının ardından Bank Asyadaki hesabına 20 bin lira yatırarak örgüte destek olduğunu kaydeden savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Jandarma, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:39:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Jandarma Sorumlusuna Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]