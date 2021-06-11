FETÖ silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada sivil mahrem imamlar ile sabit telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek adına itirafçı olurken, 238 şahsı da teşhis etti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin teşhis ettiği 131 kişiden 45'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı ifade edilirken, diğer 107 şüphelinin ise örgütsel bağlantılarının olup olmadığına dair çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ANKARA