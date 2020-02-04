FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu

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