FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri... - Son Dakika

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri...
FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:05 Kaynak: AA
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