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FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

21 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Nevzat Balkaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Nevzat Balkaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Say ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Say, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Say, aleyhindeki tanık beyanları ve teşhis tutanaklarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Say, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Say'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İddianamede, örgüt içerisinde "Nadide" kod ismini kullandığı ifade edilen sanık Say'ın, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem imam yapılanmasında "öğretmen" olarak yer aldığı, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı kaydedildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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