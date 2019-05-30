FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz'ın davasında savcı görüşünü açıkladı

FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz'ın 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçuyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Yılmaz'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
FETÖ'nün Beylikdüzü
, Esenyurt
, Çatalca
, Silivri
, Avcılar
ve Küçükçekmece
'deki kadın yapılanmasından sorumlu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile beraber gözaltına alınan ve tutuklu olarak yargılanan Beylükdüzü'nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul
35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan Yılmaz'ın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mütalaanın ardından söz alan Yılmaz, gözyaşları içerisinde savunmasını yaptı. Kendisinin örgüt içerisinde önemli biriymiş gibi lanse edildiğini ancak öyle olmadığını öne süren Yılmaz, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben Fatih
Koleji'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapıyordum. 3 çocuğuma, eşime ve evimin işlerine yetişemezken suçlamalarda yer alan işlere nasıl yetişeyim. Hayatım altüst oldu. Ben çocuklarıma vatan millet sevgisi dışında hiçbir şey vermedim. Aylardır cezaevindeyim ve kaldıramıyorum. Ben artık duramıyorum. Çocuklarımdan endişe ediyorum. Ailemi toplamak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Sanık Yılmaz'ın ardından söz alan avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep ettiklerini yineledi.
Mahkeme heyeti sanık Yılmaz'a mütalaaya karşın son savunmasını hazırlaması için süre verdi. Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. - İSTANBUL