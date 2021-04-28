FETÖ'nün kadın yapılanmasına ceza yağdı - Son Dakika

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik davada, aralarında Yasemin Ören'in de bulunduğu 7 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezaları verildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Yasemin Ören ve eşi Nahit Ören'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verildi. Yasemin Ören'e ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası daha verildi. Sanıklardan Adem Gökçe ve Refigül Aykış'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verilirken, Adem Gökçe'ye 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan diğer sanıklardan Safiye Güler ve Özlem Tosun'a 6 yıl 3'er ay, aynı suçtan yargılanan Hatice Gökçe'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kadın yapılanmasında aktif rol oynayan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 22'si kadın toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yasemin Ören ve eşi Nihat Ören'in evinde dolar ve TL cinsinden yüklü miktarda nakit para ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde bu paranın örgüte ait olduğu tespit edilmişti. Ören'in FETÖ'den soruşturma ve davası bulunan kişilerin eşleriyle iletişime geçtiği belirlenmişti.

(Engin Yağcı//İHA)