Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kadın Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Kadın Yapılanmasına Operasyon

30 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu ileri sürülen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

Fetö'nün Kadın Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu ileri sürülen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalışan Yasemin Ören ve şüpheli ile irtibatlı kişilerin bulunduğu 37 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü bulunduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Ören ile eşi Nihat Ören, Ankara'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Yasemin Ören'in kaldığı evde yapılan aramada, döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Yasemin Ören ve eşinin yanı sıra Ören'in en fazla iletişim halinde olduğu, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice Gökçe ve eşi Adem Gökçe'nin dahil olduğu çoğu kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Ankara, Ören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!

Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:28:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kadın Yapılanmasına Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]