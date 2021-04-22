FETÖ'nün kadın yapılanmasında aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün kadın yapılanmasında aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik emniyet tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 kadın şüpheli hücre evinde operasyonla yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik emniyet tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 kadın şüpheli hücre evinde operasyonla yakalandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında operasyon düzenledi. Örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösteren ve "Bylock" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen 3 ayrı operasyonda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli saklandıkları örgütün hücre evlerinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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