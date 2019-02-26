Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kadın Yapılanmasından 15 Kişi Tutuklandı

Fetö'nün Kadın Yapılanmasından 15 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgütün önemli isimlerinden olduğu belirtilen "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de olduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Fetö'nün Kadın Yapılanmasından 15 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgütün önemli isimlerinden olduğu belirtilen "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de olduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında daha önce gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı sürdüren savcı tarafından sorgulanmalarının ardından şüphelilerden 26'sı tutuklanması, diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında örgütün kadın yapılanmasındaki önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına, diğerleri hakkında adli kontrol uygulanarak salıverilmesine hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerden Ören'in, ankesörlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak, terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığı, örgüt üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleriyle irtibat sağladığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ören'in evinde yapılan aramada, döviz ve Türk lirası olmak üzere yüklü miktarda para ele geçirildiği, aynı soruşturmada Ören'in eşinin de tutuklandığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Ören, Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı

Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:31:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kadın Yapılanmasından 15 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]