Fetö'nün Kadın Yöneticisi Tutuklandı
59 dakika önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yöneticisi polis tarafından İstanbul'da yakalanarak, Balıkesir'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yöneticisi polis tarafından İstanbul'da yakalanarak, Balıkesir'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranırken yapılan operasyon ile İstanbul'da yakalanarak Sındırgı'ya getirilen H.O. adlı kadın, yapılan soruşturma sonrası sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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