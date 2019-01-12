Fetö'nün Kadın Yöneticisi Tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yöneticisi polis tarafından İstanbul'da yakalanarak, Balıkesir'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yöneticisi polis tarafından İstanbul'da yakalanarak, Balıkesir'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranırken yapılan operasyon ile İstanbul'da yakalanarak Sındırgı'ya getirilen H.O. adlı kadın, yapılan soruşturma sonrası sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

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