Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kadın Yöneticisi Tutuklandı

Fetö'nün Kadın Yöneticisi Tutuklandı

59 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yöneticisi polis tarafından İstanbul'da yakalanarak, Balıkesir'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Fetö'nün Kadın Yöneticisi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yöneticisi polis tarafından İstanbul'da yakalanarak, Balıkesir'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranırken yapılan operasyon ile İstanbul'da yakalanarak Sındırgı'ya getirilen H.O. adlı kadın, yapılan soruşturma sonrası sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Sındırgı, 3. Sayfa
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