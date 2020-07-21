FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından... - Son Dakika

NEW ABD Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu Davud Sungur'un, kaçak silah yapıp satmak suçundan 9 Kasım'da jüri karşısında çıkacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, George Mason Üniversitesi öğrencisi Davud Sungur, Virginia'nın Fairfax şehrinde yaşadığı evde, internetten aldığı parçaları birleştirerek seri numarası olmayan silah üretip sattı.

Mahkeme belgelerinde 20 yaşında olduğu bildirilen Sungur'un, mart ayında, aktif silah satıcısı suçlaması ile tutuklandığı ve 15 Temmuz'da hakim karşısına çıkarıldığı bilgileri yer aldı.

Sungur için kefalet bedeli belirlenmezken, avukatının, öğrenci olması ve daha önce suç kaydının bulunmaması dolayısı ile müvekkilinin tutuksuz yargılanması talebi reddedildi.

Sivil polislere silah satınca yakalandı

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında, Davut Sungur'un, evinde montajını yaptığı silahların defalarca satışını yaptığı, kendini takibe alan sivil polislere de silah satışı yapınca tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Mahkeme kayıtlarında ise Davut Sungur'un Fairfax Emniyet Müdürlüğü Organize Suç ve İstihbarat Bürosu dedektiflerine dört ayrı buluşmada modifiye ettiği çeşitli silahları nakit karşılığında sattığı bildirildi.

Polislerin "hayalet silah" olarak adlandırdığı yarı otomatik silahları, Sungur'un, evindeki 3D yazıcı sayesinde, seri atış yapabilen tam otomatik silahlara çevirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Sungur'un evinde yapılan aramada, bir MAC-11 alt kompak makine tabancası ve bir 3D yazıcı dahil olmak üzere silah yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Babası FETÖ'nün Aksiyon dergisinin eski yöneticisi

Silah kaçakçılığı suçundan 9 Kasım'da jüri karşısına çıkacak olan ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Davud Sungur'un, FETÖ'nün kapatılan haftalık haber dergisi Aksiyon'un kurucu ve yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

ABD'deki bazı kaynaklar Davud Sungur'un babasının Mustafa Kemal Sungur olduğunu doğrularken, kamuya açık kaynaklarda da baba ve oğulun Fairfax kentindeki adres bilgilerinin de çakıştığı tespit edildi.

Baba Mustafa Kemal Sungur ayrıca, Washington Büyükelçiliği bünyesinde bir dönem basın müşavirliği görevinde bulunmuş, 2014 yılında, FETÖ yapılanması ilişkisi gerekçesi ile görevden el çektirilmişti.

Ordudan ihraç edilmişti

Silah kaçakçılığından tutuklu yargılanan Davud Sungur'un babası Mustafa Kemal Sungur, Ankara 4. Kolordu Komutanlığında Piyade Teğmen olarak vazifeliyken, 1987 YAŞ kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmişti.

Uzun yıllar Aksiyon dergisinde yöneticilik yapmasının ardından Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak geçiş yapan Sungur, devletin kozmik bilgilerini kopyalayarak FETÖ'ye aktardığının tespit edilmesi üzerine 2'nci defa devlet görevinden ihraç edilmişti.

Ayrıca, Mustafa Kemal Sungur'un FETÖ örgütün ele başı Fetullah Gülen ile yakın ilişkisinin bulunduğu biliniyor.